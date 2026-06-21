ಬಿಡದಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗ್ರಹ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನು ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 700 ಕ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 600 ರಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಏಕರೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಲಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಲೀಂ ಮೊಮಿನ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಎಸ್.ಹಿರೇಹಾಳ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹದ್ದನ್ನವರ, ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿನ್ ರಾಂಪೂರ, ಸಂತೋಷ ನಾಯನೆಗಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮಾವಿನಮರದ, ಮಲ್ಲು ಹಡಪದ, ಬಸವರಾಜ ಅಮರಗೋಳ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-786711553</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>