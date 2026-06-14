ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಬೀಳಗಿ | ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ಟಿಸಿಗಳು: ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ತಂತಿಗಳು ಕೈಗೆ ತಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ
ಕಾಶಿನಾಥ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
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ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಟಿಸಿಗಳ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಬೋಕಿ, ಎಇಇ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಬೀಳಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆ ಅರಿತು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
protestElectricity

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