ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿಡಬೇಕು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ

<p>ಬೀಳಗಿ: ಈ ನಾಡು ಅನೇಕ ತತ್ವ, ಸಿದ್ದಾಂತ, ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಡದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣವಾದಿತು ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೈವ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ ಅವರ 'ಸಾಮರಸ್ಯದ ರೊಳ್ಳಿ ಮೊಹರಂ' ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗೊಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಿತಮಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ರೊಳ್ಳಿ ಮೊಹರಂ ದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಲಾಲ ಹುಸೇನ್ ಕಂದಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಹರಂ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೊದಲು ತಿಂಗಳು. ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ ಆದರೆ ಅದೆ ಅಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸುವ ತತ್ವವನ್ನು ಮೊಹರಂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಈ ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ದೈವ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ರೊಳ್ಳಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುಂಬಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣನವರ,ಸರೋಜಾ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಶಬ್ಬಿರ ಡಾಂಗೆ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕುಬಕಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ, ಬಸಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ,ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಟಗರನ್ನವರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-19-1338504752</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>