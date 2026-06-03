<p>ಬೀಳಗಿ: ಡಚ್ ವಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ರವರು ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಆದಾಪುರ ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ನಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರು ವೈ.ಎ. ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ರವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ಶಾಲೆಗಳ 462 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 6ರಂತೆ 2,772 ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ತಳೇವಾಡ, ನಾನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿಾರ್ಪಿ ವಿ.ಎನ್. ಸಾಲಾಪುಪೂರ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ಸಿಆರ್ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-19-1468879794</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>