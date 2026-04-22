‘ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಸರಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ’

ಬೀಳಗಿ: 'ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿಗರು' ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ವಿನೋದ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 32 ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೈತ ಸಿದ್ದಾಂತದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಡಗಂಡಿ, ಹನಮಂತರಾವ ಸೊನ್ನ, ಚಿದಂಬರ ಜೋಶಿ, ಶಂಕರ ದಿಕ್ಷಿತ, ಗಣೇಶ ದಿಕ್ಷಿತ, ಸದಾಶಿವ ಜೋಶಿ, ರಾಧಾ ತಡಸ, ಗಿರಿಜಾ ದಿಕ್ಷೀತ, ಸುನಿತಾ ಸೊನ್ನ, ವೀಣಾ ದಿಕ್ಷಿತ, ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಲತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>