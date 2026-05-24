‘ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದರೆ ಕ್ರಮ’

<p>ಬೀಳಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟದ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ಬೀದಿ, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಧನಪಾಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸವೆಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟು ಪ.ಪಂನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ.ಪಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಫೀಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸದೇ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-19-33717857</p>