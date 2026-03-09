ಬೀಳಗಿ: ಯಮನೂರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ:</strong> ಸ್ಥಳೀಯ ಯಮನೂರೇಶ್ವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಾಂಗದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಜಿತ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಧ (ಸಂದಲ್) ವನ್ನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಮನೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದರು. ನಂತರ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯಮನೂರೇಶ್ವರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಲೋಬಾನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಜಿತ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಆಕರ್ಷ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಶಂಕರ ಬಡಿಗೇರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ದಳವಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋಟದ,ಹುಸೆನಸಾಬ ಬಳೂತಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕೆರೂರ, ಮೈನುಸಾಬ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,ಸಂತೋಷ ಜಂಬಗಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಮತರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>