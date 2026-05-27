ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸವದಿ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸಮೀಪದ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಕೇಶ ಮಾದರ, ದಾನೇಶ ಬಂಗಿ, ಗಣಪತಿ ಜಂಬಗಿ, ರವಿ ಮಾದರ, ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ, ಚಂದ್ರು ಮಾದರ, ದಾನೇಶ ಬನ್ನಪ್ಪಗೋಳ,ಅಜಯ ಕಾಂಬಳೆ, ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡಿಮನಿ, ಕುಮಾರ ಭಜಂತ್ರಿ, ಭೀಮಶಿ ದೊಡ್ಡಿಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಚೇತನ ಹಾದಿಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಂದಗಾವ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮಾದರ, ಅಜಯ ಹಾದಿಮನಿ, ಅಡಿವಯ್ಯ, ಮಹಾದೇವ ಮಾದರ, ಮಾರುತಿ, ಸಿದ್ಧರಾಜ, ಶಿವಾಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>