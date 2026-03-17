ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜನರ ಪರದಾಟ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಟವರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಟವರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಟವರ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಟವರ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋಟೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಏರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಿಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಒಟಿಪಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260317-19-1395074579