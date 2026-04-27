1111 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಬೀಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ (ಎಸ್ಜಿ) ಗ್ರಾಮವು ಏ.28 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಮಠವು ಈಗ ನವೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಏ.28 ರಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗನೂರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ನವೀಕೃತ ಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿ ಸುವರು.

ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ 1111 ಮಹಿಳೆಯರ 'ಉಡಿ ತುಂಬುವ' ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕಾಲದ ಅಲೆಗಳು ಮಸುಕಾಗಿಸದಂತೆ, ಈ ಮಠವು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಆಶಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾರುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಈ ಮಠವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೂದಿಹಾಳ (ಎಸ್ಜಿ)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನವೀಕೃತ ಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಭಕ್ತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಒಂದೇ ನಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಅಪೂರ್ವ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು, ಹೊರಗಿನಮಠ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಸಿಂದಗಿಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ಜಂಬಗಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಲ ನುಡಿ ಹೇಳುವರು

ಬೀಳಗಿ ಕಲ್ಮಯ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂದರಗಿಯ ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸುವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-19-73578914