<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು 525 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 45 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿನ್ನೀರನ್ನು 524.256 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈಗ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 525 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಲಗಳ ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ನವನಗರ ನಕ್ಷೆಗೆ ಬುಡಾದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಟಿಡಿಎ, ಬುಡಾದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇ–ಖಾತೆ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯವರೂ ನವನಗರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನವನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ–2 ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟಿಡಿಎ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>