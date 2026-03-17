ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಸೌಹಾರ್ದ: ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಮುಧೋಳ: ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್. ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್-ಏ-ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 'ಸೌಹಾರ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಮಾಗಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ಉಪವಾಸವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಸಂದೇಶವೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯೇ ಆಗಿದೆ, ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುವರ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕುರಿತು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ನ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್-ಹುಸೇನಿ ಸಾಹಬ್ ಹಾಗೂ ನಿಲಂಗಾ ಶರೀಫ್ನ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಷಾ ಹೈದರ್ ಅಲಿವುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹಬ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಮುಧೋಳದ ಗವಿಮಠ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾರುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಈ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವಂತ ಕಾಟೆ, ಡಾ ಕೆ ಎಲ್, ಉದಪುಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ ಅಶೋಕ ಕಿವಡಿ ಹಾಗೂ ಸದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಿವಿದ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲಾಲ್ ಬಾನದರ, ವಕೀಲ ಐ.ಎಚ್ ಅಂಬಿ, ಹಾಜಿ ಅಮೀನಸಾಬ ಬೇಪಾರಿ, ಭಾಷಾಬಾಯಿ ರಾಮದುರ್ಗ , ಭಾಷಾ ಕೌಜಲಗಿ , ಜಾವೇದ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಗೌಸ ಮೂರನಾಳ , ರಾಜು ಬೇಪಾರಿ, ಬಿಲಾಲ್ ಆಸಂಗಿ, ಸದ್ದಾಂ ಬಿಲಾಲ್, ಖ್ವಾಜಾ ಮೌತ್, ಶಫೀಕ್ ಬೇಪಾರಿ, ನಗರದ ನೂರಾರು ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.