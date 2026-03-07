ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಯುಕೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹18,000 ನೀಡುವ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೇ ₹22,436 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾದಿದೆ.</p>.<p>ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ದರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಗವತಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಕಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ, ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ–ಹಲಗಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಅನವಾಲ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಮಥಾಳ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ನಂದವಾಡಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಬಾದಾಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಉಳಿದವು ಕಡಗಣನೆ</h2>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ, ಕೆರೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಗಂಜಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಂಸನೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುನಗುಂದ, ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.</p><p>ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಧೋಳದ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> .<div><blockquote>ಯುಕೆಪಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ₹18 ಸಾವಿರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನ ಈಡೇರಿಸದಿರುವುದು ಭ್ರಮನಿರಸನವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತರಗೊಂಡ,ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಮುಳುಗಡೆ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ</span></div>.<blockquote>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು</blockquote>.<p><strong>ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಜೆಟ್</strong></p><p>ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಸ್ನೇಹಿ, ರೈತಪರ, ಮಹಿಳಾ ಪರ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯುಕೆಪಿ–3ರಡಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೂಮಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಾವರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಶೋಷಿತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನೆರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯ್ರಾಕಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದರ ನಿಗದಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸಲು 16 ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>–ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</p><p>––––</p> <p><strong>ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ </strong></p><p>ರೈತರು, ಶ್ರಮಿಕರು, ಬಡವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ತಳಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಭರವಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಏಳುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಶಯಗಳು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿವೆ</p><p>ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ</p><p>––––</p><p>ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವ ಹೋಗುವ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಯುಕೆಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪಿ.ಎಚ್. ಪೂಜಾರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ</strong></p><p>–––––</p> <p><strong>ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ</strong></p><p>ಕೊರತೆಯ ಬೋಗಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ₹5,313 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೇರಿದ್ದೇ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ</p><p>–ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ</p><p>–––––</p><p><strong>ಯುಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ</strong></p><p>16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಧ ಸಮಾಜ ಆಶಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.<br>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ₹400 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚರಂತಿಮಠ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಚರಂತಿಮಠ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸ್ತ್ರದ ಫೌಂಡೇಷನ್ </p><p>–––</p><p><strong>ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</strong></p><p>ಹಣಕಾಸು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ , ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೆಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಕ್ಷಿತಾ ಈಟಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆ</p> <p>––––</p><p><strong>ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ‘ಜಾನಪದ ಸಂಗಮ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಕವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಆರ್.ನಾರಾಜ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. </p><p> ಆಯವ್ಯಯವು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಈಚೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಪ್ರಕಾಶ ಖಾಡೆ, ಸಾಹಿತಿ</p><p>––––</p><p><strong>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದ ₹4.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹1.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ, ₹65 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ₹7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ</p><p>– ಆನಂದ ದೇವಾಡಿಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಎಪಿ</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸಲು 75 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಪೂರಕವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡದೇ ರೈತರಿಗೆ ಚೊಂಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ</strong><br><br>ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜಶೇಖರ ಶೀಲವಂತ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ</strong></p>