ಅಮೀನಗಡ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಆತಂಕ

<p><strong>ಅಮೀನಗಡ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಗುಡ್ಡದ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು.</p>.<p>ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>