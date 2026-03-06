ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: ‘ಜನಪದವು ಜನರ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗರಾಜ ಹೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವ ಮಂಟಪದ ಎಂ.ಜಿ. ವಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನದ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾವ್ಯ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥಾಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಮೇಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ ‘ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸಂಶೋಧಕ ಜಿ.ಕೆ. ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಮಾದೇವಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಸೂಯಾ ಹೊಸಮನಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿ, ಬಸಮ್ಮ ನರಸಾಪುರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಕವಿ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿ.ಬಿ. ಹಿರೇಸಕ್ಕರಗೌಡರ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಕ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿ–ಕಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಆಶಯ ನುಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಂ.ಎನ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನವರ, ಬಿಇಒ ಕೇಶವ ಪೆಟ್ಲೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೆಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ.ಶೀಲವಂತರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಬದುಕು ಕುರಿತು ಶಿವಕುಮಾರ ಅಂಗಡಿ, ಬರಹ ಕುರಿತು ಲೋಕಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್.ಬಿ.ಸಂಕದಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಶಿಧರ ಮೂಲಿಮನಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಗನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಮೇಟಿ ಬರೆದ ‘ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು’ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯಾ ಯಲಿಗಾರ ಬರೆದ ‘ನನ್ನ ಕೂಸು ನನ್ನ ಕನಸು’ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಹೆಸರು: ನನ್ನ ಕೂಸು ನನ್ನ ಕನಸು<br />ಲೇಖಕರು: ಅನಸೂಯಾ ಯಲಿಗಾರ<br />ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅನು ಪ್ರಕಾಶನ ಬಾದಾಮಿ<br />ಬೆಲೆ: ₹ 100<br />ಪುಟ : 50</p>.<p>ಕೃತಿ ಹೆಸರು: ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು<br />ಲೇಖಕರು: ಶಾರದಾ ಮೇಟಿ<br />ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಎ.ಎಂ. ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು<br />ಬೆಲೆ:₹ 180<br />ಪುಟ: 158</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>