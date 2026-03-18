ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ‘2016ರಿಂದ 2026ವರೆಗೆ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮುಕ್ತ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾನಂದಾ ದೊಡಮನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮಂಜೂರಾದ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಜಮಖಂಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಲಾವತಿ ಮಾದರ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಲಾ ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ತಂಗೆವ್ವ ರಡ್ಡರಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು. </p>