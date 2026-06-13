ಗಲಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಕನಾರವ್ವಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

<p>ಬೀಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿಯ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಕನಾರವ್ವಮಡು ಎಂದೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಕನಾರವನ್ನಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉಡಿತುಂಬುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಕನಾರವ್ವಮಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ ಎನಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಲವ ಮಹರ್ಷಿ ಚಿಂತನವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೋಳಿಪಲ್ಲೆ, ಶಿವಯ್ಯ ಸರಗಣಾಚಾರಿಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಎಚ್.ವೈ. ಜರಾಳಿ, ಮುರಗಯ್ಯ ಕಾಶಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾವಿ, ಸುಭಾಸ ಶೆಟ್ಟರ, ಶಂಕರಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-19-229292196</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>