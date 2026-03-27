ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 51ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ, ದಿಂಡಿ ಸಪ್ತಾಹ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಮಹಮಂಗಳಾರತಿ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜತ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಮನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಠಲ ಮಂದಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವೂರಕರ ವಾಸಕರ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಿರಂತರ ಭಜನೆ, ಹರಿನಾಮ ಪಠಣ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಾರಾಯಣ, ಗಾಥಾ ಭಜನೆ, ಹರಿ ಪಾಠ, ನಾಮ ಜಪ, ಪ್ರವಚನ, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ 56ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಿಂಡಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಈ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶ್ರದ್ಧಾ–ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಪರಶುರಾಮ ಶಿಂದೆ, ನಾಗಪ್ಪ ರಂಜನಗಿ, ಸುಭಾಷ್ ಶಿಂದೆ, ಬಸವರಾಜ ಗೊಂದ್ಕರ್, ವಿನಾಯಕ್ ಶಿಂದೆ, ಕಲ್ಲೋಳೆಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ರಂಗಪ್ಪ ಹಂಗರಗಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಭಾವಲಥಿ, ನಾಮದೇವ್ ಮುಧೋಳ, ಸುಭಾಷ್ ಜೋಶಿ, ದೇವಪ್ಪ ಕಲೆಗಾರ, ವಿದ್ಯಾ ಬಂಡಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಜೋಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಿಂಧೆ, ಶಂಕ್ರವ್ವ ಶೇಬಿನಕಟ್ಟಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>