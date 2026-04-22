ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುರುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಮತ್ತು ದುರ್ಗವ್ವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡೊಳ್ಳು, ಶಹನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಬದ ಮನೆಯ ಕಳಸದವರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಸೀರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ, ಉಡಿ ತುಂಬಲು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡಿಗೇರ ಮನೆತನದಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಬದ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಸೀರೆ, ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಉತ್ತುತ್ತಿ, ಅರಸಿನಕೊಂಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉಡಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಥದ ಕಳಸ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಥದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ರಥ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತೆಗ್ಗಿ, ರಾಘಾಪೂರು, ತಿಮ್ಮಸಾಗರ, ಕೆಲವಡಿ, ತೋಗಣಸಿ, ಹಂಸನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>