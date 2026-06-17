ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ಮಠಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುರು ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಠದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಭಿನವ ಒಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಬರಗುಂಡಿ, ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಯಲಗುರದಪ್ಪ ತೊಗಲಂಗಿ, ಮೂಕಪ್ಪ ಹೂನೂರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಆಲೂರ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿ, ಹುಚ್ಚೇಶ ಕಮತರ, ರಾಜು ಸಂಗಮ, ಈರಣ್ಣ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-19-1386054675</p>