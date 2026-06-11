ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪಿ.ಎನ್. ಪವಾರ ಹೇಳಿದರು

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿ ತಲುಪಲು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿ.ಎನ್. ಪವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ)ದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಕೂಡ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್.ಬಂತಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಭಾರಿ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ.ಕುರುಬರ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ,ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಡಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಎಸ್.ವಿ. ಗಾಣಿಗೇರ, ಎಲ್.ಐ.ಅಂಗಡಿ, ನಿರ್ಮಲ ಕುಚನೂರ್, ಎಂ .ಎಂ.ಓಬಾಲಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-19-1138083087</p>