ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪಿ.ಎನ್. ಪವಾರ ಹೇಳಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:14 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:14 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SchoolEducationstudents
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT