ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾವಜಿ ವಾಡದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪಂಡಿತ್ ಆದಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಯಲಗೂರ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಕುರಿತು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಸಾದರ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾರ್ವತೀಕರ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ ಪರ್ವತೀಕರ, ಸತೀಶ ಪರ್ವತೀಕರ, ರಮೇಶ ಪರ್ವತೀಕರ, ಪ್ರಭಾಕರಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಧರ ನರೇಗಲ್ಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರಕೂನ, ಶ್ಯಾಮರಾವ ಪದಕಿ, ಪ್ರಸನ್ನು ಅಂಬೇಕರ, ಸಂಜಯ್ ಕಾರಕೂನ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರನಂದಿ, ವಿನೋದ ಅಂಬೇಕರ, ಪ್ರೊ.ವಿ.ಎನ್.ಡಾಣಾಕಶಿರೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-19-1726808615</p>