ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಂಭಮೇಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬಸಯ್ಯಜ್ಜನವರ ಮತ್ತು ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ 28ನೇ ಪುಣ್ಯರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯಿತು. ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಕರ್ತೃಗದ್ದುಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಠದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ನಂದಿಕೋಲು ಹಾಗೂ ಕುಂಭಮೇಳ ಉತ್ಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅಮರೇಶ್ವರಮಠದ ನೀಲ ಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರು, ಭುವನೇಶ್ವರ ತಾತನವರು, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಾತನವರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಾಂಡೂರ, ಹನಮಂತ ಪಲಮಾರಿ, ನೂರಂದಪ್ಪ ಮಳ್ಳಿ, ರವಿ ಅಲದಿ, ಬಸವರಾಜ ತಾಂಡೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>