ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ: ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಇಂದಿನ ಬಾಲಕರು ನಾಳೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಗುರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೃದ್ದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಲಾಯದಗುಂದಿ, ಕೊಟ್ನಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮಳಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲಕರು ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ ಶೀಲವಂತ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ, ಗಣೇಶ ಶೀಲವಂತ, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯನೇಗಲಿ, ಭಾಗ್ಯ ಉದ್ನೂರ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ, ಭುವನೇಶ ಪೂಜಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಸರಗಣಾಚಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-19-1406980786</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>