ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ: ಬಡಿಗೇರ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೂಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಹಂಗರಗಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ತೂಗುಣಸಿ, ಹಂಸನೂರು, ಲಾಯದಗುಂದಿ ಸರಸ್ವತಿನಗರ, ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದ್ವೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು ಜಾಗೆ, ಗುಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಅ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತೂಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>