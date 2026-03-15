ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ: ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಚಿಣ್ಣರ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆ ಕಟ್ಟಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಟಿ.ಎನ್.ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎನ್.ಎಲ್.ದಂಡಾವತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ ಬಿಜಾಪೂರ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ತಮ್ಮೆಣ್ಣೆಪ್ಪ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಘು ಬಳಿಗಾರ ಅವರು ಎಂಎಸ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ವತಿಯಿಂದ ₹51 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಸಂಗೆಪ್ಪ ನಕ್ಕರಗುಂದಿ, ಮುಖಂಡ ಶೇಖರ ರಾಠೋಡ, ರಮೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ, ಪಿಂಟು ರಾಠೋಡ, ಗುಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಶಿವಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ನಾರ, ಶಿವಾನಂದ ಅಂಗಡಿ, ನೀಲಾಭಾಯಿ ರಾಠೋಡ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಾಧವ, ಲಾಲ್ಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ,ಪರಸಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ,ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿಣ್ಣರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.