ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
bagalkot

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಮೆರುಗು ತಂದ ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:54 IST
ನಗ್ಲಿಪೇಟೆ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದವರ ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ 
Holi celebrations
