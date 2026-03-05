ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಮೆರುಗು ತಂದ ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಾಮದಹನದ ಮೂಲಕ ಗರಿಗೆದರಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ, ಚೌಬಜಾರ, ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ, ಹರದೊಳ್ಳಿ, ಬಂಡಾರ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಗ್ಲಿಪೇಟೆ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದವರು ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಗುಗ್ಗರಿಪೇಟಿ, ರಾಜಂಗಳ ಪೇಟೆಯ ಯುವಕ ಮಂಡಳದವರು ಹೆಣದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಿ ವಾದನ, ಹಲಗೆ ಮೇಳದವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗ್ಲಿಪೇಟೆಯ ಹೆಣದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸಿಲಕರ, ಹನಮಂತ ಗಿರಿಸಾಗರ ಚಂದ್ರು ಕಲ್ಲಿಗನೂರ, ಈಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಸೂಡಿ ವಿಜಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಿರಿಸಗಾರ, ಪ್ರಸಾದ ಬೇವೂರ ರೋಹಿತ ಬೈರವಾಡೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾಳದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾಗುಂಡಪ್ಪ ಅರಕಾಲಚಿಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸೂಡಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಘಂಡಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಬೇಟಗೇರಿ ಕೇಶಪ್ಪ ಇಂಗಳಗಿ, ಪುನವಂತ ಸಂಕನೂರ ಕೆಮಣ್ಣ ರಾಮಪೂರ ಅಶೋಕ ಬಾದೋಡಗಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಂತಲ ಎನ್.ಬಿ.ಚಿತ್ರಗಾರ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಉಣಚಗಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೇಳಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಣದ ಸೋಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>