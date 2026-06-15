ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ - ಗುರೂಜಿ ಬಸವರಾಜ ಹಡಗಲಿ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಬಸವರಾಜ ಹಡಗಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆನಕನಾಳ ಅವರ ಓದುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ನೋವುಂಡು ನಲಿದವರು ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೋವುಂಡು ನಲಿದವರು ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಮೇಶ ಯಾನಮಶೆಟ್ಟಿಯವರು ರಂಗಪ್ಪ ಶೇಬಿನಕಟ್ಟಿಯವರು ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಂತಹ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತ, ಧರ್ಮಾತೀತ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ದೇಶಾತೀತ ಅಜಾತಶತ್ರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು. ಇವರೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಕವಿ, ದಾರ್ಶನಿಕ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ರಾಜಧರ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ರಾಜಕಾರಣವು ವಾಜಪೇಯಿಯವರಂತಹ ಧೀಮಂತರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಪ್ಪ ಶೇಬಿನಕಟ್ಟಿ , ಸಾಹಿತಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಸುಪಟ್ಟದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎ. ಬೆನಕನಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಗುಂಡಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಗಿ, ಮುರುಗೇಶ ಶೇಖಾ, ಶಾಂತಾ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಪುತ್ರಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-19-382874294</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>