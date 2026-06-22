ಅಗ್ನಿವೀರರು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು; ಯುವಕರು ಸೇನೆ ಸೇರಿ ಎಂದು ಕರೆ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹದವರು ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ, ಘನತೆಯನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಳನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ನಿವೀರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾದಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಹಿರಿಯರಾದ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಗೂರ, ಯಮನಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಗೌಡರ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂ.ದಂಡನವರ, ಚಂದಪ್ಪ ಗಂಗೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಉಮೇಶ ಗೌಡರ, ಅಗ್ನಿವೀರನ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾದಾಪೂರ, ಹನಮಂತ ಬೇವೂರ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು, ಮುದ್ದುಮಕ್ಕಳು ಅಗ್ನಿವೀರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದಾಪೂರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-19-514908585</p>