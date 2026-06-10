ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳೂ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಸ್.ೊ. ಶ್ರೀಧರ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟಿಸಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದೂ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಜನ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಳಿಗೇರ, ಸಚೀನ ಸಕ್ರಿ, ಸುಭಾಸ ವಡವಡಗಿ, ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಕವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಪಟೇಲ್, ಆನಂದ ಸುರಪೂರ, ಚಂದ್ರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸಿ.ಎಂ. ಹಳೆಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿವಾಸಿಗಳುಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-19-850962332</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>