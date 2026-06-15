ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಜೂನ್ 17ರಿಂದ ಆರಂಭ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೂನ್ 17ರಿಂದ 24ರ ವರೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಹಡಗಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-19-1402447504</p>