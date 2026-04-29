ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ದಂಡ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುನ: ಮಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎಚ್.ಮುಜಾವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ, ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿದ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪುನ: ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾದರಿ ಉಪ ವಿಧಿಗಳು 2019 ರಂತೆ ದಂಡ/ಜುಲ್ಮಾನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠರಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>