ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ ಭಾವ ಹೊಂದಿದವರೇ ಹಿಂದೂಗಳು: ಗೋಪಿ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: 'ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ ಭಾವ ಹೊಂದಿದವರೇ ಹಿಂದೂಗಳು' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜ, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮರಡಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಟೆಕಲ್-ಕಮತಗಿ ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂದು ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಗರಿಕರು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಉನ್ನತವಾದುದನ್ನು ಇಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತಿಭೇದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಹೆಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260316-19-960059021