3ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2022-23ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 15 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು, ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ, ಕಡಿಮೆ ಶಿಶುಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ, ಮನೆ ಆರೈಕೆದಾರರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಸಿನ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೂರರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ , ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ– ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ 15 ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ 18ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ, ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಿ ಕಾಲೊನಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು , ಬೀದಿ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಯಶೋಗಾತಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ –ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>