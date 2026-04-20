ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: 1983ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇಂದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಖಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ದಕ್ಷತೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 90ರಿಂದ 100 ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ 6 ಇರುವ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ₹48 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು 3.5 ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ₹31 ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ₹5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಂಘ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕ, ಸಹಾಯಕ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರೇದ್ಯಾವಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಗದ ಆಡಿಟ್; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ: 'ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ₹8 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ವೇತನ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>