ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ | ಉದ್ಯಾನವಿಲ್ಲದ ಬಡಾವಣೆಗಳು: ಆಳುವವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><strong>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ</strong>: ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಚನೆಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ನಿವೇಶನ ಮಾರಿದ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಹಣವಂತರು, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಲೆ ಇರುವವರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮಾಡದೇ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನಗಳಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಅವು ಕುಡುಕರ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಾಗರಿಕರ, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಬಳಿ ಪುರಸಭೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ಹಾಕಿ, ಕಾರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರಾದ ಈರಣ್ಣ ಅಲದಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-19-1066539764</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>