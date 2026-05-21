ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರ್ವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಣಜಿ- ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ದಾರಿಯ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ ಶೀಲವಂತ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವಣ ಗುರಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ 15 ಫೀಟ್, ಎತ್ತರ 10 ಫೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 476 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಟವು ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೆಲರ್ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 16 ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಮೇವು, ಹೊಟ್ಟು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಅದರ ಎತ್ತರ ಕೂಡಾ 16 ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎತ್ತರವನ್ನು 16 ಫೀಟ್ಗೆ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರ್ವತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಾಜಿ, ಗಂಗಾಧರ ಆಸಂಗಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ತೋಗುಣಶಿ, ರಂಗಪ್ಪ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಡುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-19-826126801</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>