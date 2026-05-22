ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ದಿಂಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ದಿಂಡಿ ಸೋಹಳಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೇ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗಪ್ಪ ರಂಜನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಪ್ರಯುಕ್ತ 35ನೇ ವರ್ಷದ ದಿಂಡಿ ಸೋಹಳಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಚರಿಗಾಥಾ ಪಾರಾಯಣ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮೇ 22 ಕ್ಕೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ದಿಂಡಿ ಸೋಹಳಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಪಂಢರಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರದ ನಾಗಪ್ಪ ರಂಜನಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>