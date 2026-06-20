ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಮೊಹರಂ ಆಚರಿಸಿ: ಪಿಎಸ್ಐ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ 38 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ ,ಧರ್ಮ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಮೊಹರಂ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿಪಾಲನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮುಂತಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕದಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹೀರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು</p>.<p>ಮುರುಡಿಯ ಯಮನಪ್ಪ ದಳಪತಿ ಮಾರನಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಹರಂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಜಮೀರ ಮೌಲ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಚರಿಸುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಮಾನತೆಯನ್ನುಸಹೋದರತ್ವ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶೇಷತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮೊಹರಂ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದರು</p>.<p>ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಪತ್ತಾರ,ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1166982513</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>