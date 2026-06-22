ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 43 ಚೀಲ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಸಮೇತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಠ್ಠಲ ಈರಪ್ಪ ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಕೆಜಿಯ 42 ಚೀಲ, 25 ಕೆಜಿಯ 1 ಚೀಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರೋಪಿ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಖರಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-19-1528669438</p>