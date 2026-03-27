ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಏ.2ರವರೆಗೆ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ.2ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರಮಠದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>27ರಂದು ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಶಿವನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹುಲಸಗೇರಿಯ ಶಿವಶರಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಗುರುನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುವರು. ಭುಜಂಗರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವರು. ಏ.1ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಳೆಹೊಸೂರಿನ ಫಕೀರದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಹಿಮೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ರಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಶರಣರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜವಳಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಥದ ಕಳಸದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>