ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ: ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆಕಲ್ನಿಂದ ಹರದೊಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳತೀರದು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಡಿವೈ ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾ ರವಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇರದೇ ಇರುವು ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂಳು ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಸವಾ ರರು ದೂಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂಳಿನಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದೆ ಬೇಗನೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ದೀಪದ ದುರಸ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೂಳು ಎದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಟೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>