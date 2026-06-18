ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ: ಎಚ್.ಎಸ್ ಹೊನ್ಯಾಳ

<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಬ.ವಿ.ವಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಚ್.ಎಸ್ ಹೊನ್ಯಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಠಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ವೈ.ಬಡಣ್ಣವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿ.ಇ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಮಲಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟ್ನಳ್ಳಿ, ಪರಶುರಾಮ ಎತ್ತಿನಮನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೀಸಿ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಣಮರ, ಜನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗೌಡರ, ಪ್ರದೀಪ್ ವಡ್ಡರ, ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡರ,ಆಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್, ಭೀಮಪ್ಪ ಎತ್ತಿನಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಿ.ಇ.ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಗ್ನಿವೀರರರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಚವಡಿ, ಗಿರೀಶಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಉನಚಗಿ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಪಾಲ್ತಿ, ಬಿ. ಎಸ್. ಬಾಣದ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ಸುರೇಶ ಸಾರಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-1588013469</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>