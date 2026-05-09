ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಪುರಸಭೆಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹31.11 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ₹31.04 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ₹7.22 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜಗಲಾಸರ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಸ್ಲಂ ಮುಜಾವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ₹1.20 ಕೋಟಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ₹22 ಲಕ್ಷ, ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಆದಾಯ ₹80 ಲಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುದಾನ 4 ಕೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್. ಎಫ್.ಸಿ. ವೇತನ ₹3.25 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ ₹2.63ಕೋಟಿ, 16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ₹2.90 ಕೋಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ₹31.11 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹3.5 ಕೋಟಿ, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಹೊಸಪೇಟೆ ವೃತ್ತ, ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ₹80 ಲಕ್ಷ, ಪಟ್ಟಣ ಬೀದಿದೀಪಗಳು, ನೀರುಸರಬರಾಜು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ₹4.58 ಕೋಟಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹31.04 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ₹ 7.22 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>