<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಹಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಕೇಕೇ ಹಾಕುತ್ತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯದ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗುಲಾಲು ಎರಚಾಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಒಣ ಗುಲಾಲು ಎರಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಣ್ಣ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯುವಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಎದರಿನಿಂದಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎರಡೂ ವಾಹನದವರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಬಣ್ಣದಾಟವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನವನಗರ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಯುವ ಜನತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ, ಕೇಕೇ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರು. </p>