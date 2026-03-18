ಕೆರೂರ: 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ 14 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್.ಪಿ.ವಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಪಿ.ವಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಿತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟರ, ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ರವಿ ಬೋರಣ್ಣವರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಡಂಬೂರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನವಲಗಾನ, ಸುರೇಶ ಹದ್ಲಿ, ಏಕನಾಥ ಇರಕಲ್ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಯರು ಇದ್ದರು.