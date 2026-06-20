ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ – ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಹುನಗುಂದ: ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇಳಕಲ್ನ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ನಾಗರಾಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಹೇಮ -ವೇಮ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೇಮ-ವೇಮರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಸಂಘದದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಿರಲಿ. ನಿತ್ಯ ಪಿಗ್ಮಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಲ ಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಮಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದರು,</p>.<p>ಶಿರೂರು ಮಹಾಂತ ತೀರ್ಥದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಮಾ, ಸಂಗಣ್ಣ ನಾಲತವಾಡ, ಸಂಗನಗೌಡ ಹಿರೇಯಂಕನಗೌಡರ, ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ದಾದ್ಮಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಮನ್ನಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಜಾಲಿಹಾಳ, ರಾಜೀಸಬ್ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಾಲತವಾಡ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದರಗಾದ, ರಾಜಶೇಖರ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-700929583</p>