ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಂಸದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಭರವಸೆ

<p>ಹುನಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಸಿ.ಗದ್ದಿಗೌಡರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 46ನೇ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಪರದಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ದನಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ ಇಡಲು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಬದಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಬೇಕಹ. ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ವಿರೇಶ ಉಂಡೋಡಿ, ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡ್ಡಿ, ಹಸನ್ ಪಿಂಜಾರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ನಾಡಗೌಡ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಾಡಗೌಡ, ಸಂಗಣ್ಣ ಹೊಸೂರ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರ, ಭೀಮಣ್ಣ, ಅಡಿಹಾಳ, ಸರೋಜಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಜಿಹಾಳ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-1657688115</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>