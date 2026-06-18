ಹುನಗುಂದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ

<p>ಹುನಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಬಾಧಿತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಜಾನನ ಬಾಲೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸನಾಳ ಕೊಪ್ಪ, ಇದ್ದಲಗಿ, ಕಮದತ್ತ,ಅಡಿಹಾಳ, ಅನಪಕಟ್ಟಿ, ಕೆಸರಪಂಟಿ, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ, ಕೆಂಗಲ್ ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಖಜಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳು 2007ರಿಂದ ಹಿನ್ನೀರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಸಿತರಾಗಿ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬವಣೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಅಧಿಕವಾದ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿವೇಶನದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದವಸ-ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ, ಹೊಟ್ಟು ಮೇವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಸಾಲದಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ. ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 5 ರಿಂದ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಸರದಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಮರಾಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-1829474353</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>