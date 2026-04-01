ಏ.1, 2 ರಂದು ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ಹುನಗುಂದ: ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏ.1 ಮತ್ತು ಏ.2 ರಂದು ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಏ.1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಮಠ ಅವರಿಂದ ರುದ್ರಮುನೀಶ್ವರರ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಾರಾಧನೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಹುಚ್ಛಯ್ಯನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿಯ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ನಾಟ್ಟಸಂಘದಿಂದ ಮಗ ಹೋದರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.2 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಆರತಿ ಕಳಸ, ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಳಸ, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಗ್ಗ, ಕಿರಸೂರ ಮತ್ತು ಹೂವನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳಿರು ತೋರಣ ಬಾಳೆಕಂಬ,ನಂದಿ ಕೋಲು ಆಗಮಿಸುವವು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಲಾಪೂರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-19-515880207